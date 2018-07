Torcedor russo que virou meme estará no jogo do Brasil contra a Bélgica

Depois de se tornar um “amuleto” da torcida brasileira na Copa do Mundo, o russo Yuri Torski estará na torcida pela Seleçao Canarinho na Arena Kazan, nessa 6ª feira, na partida contra a Bélgica pelas quartas de final. Yuri foi convidado pela cerveja Brahma, que desde o início da Copa diz estar “em busca de situaçoes fora do comum no Brasil e na Rússia” para promover a marca. Torski roubou a cena antes da partida contra o México pelas oitavas de final – filmado pela transmissao oficial com a bandeira e a camisa do Brasil no estádio em Samara, ele viralizou nas redes sociais. Em Kazan, o russo vai se juntar a Tomer Savoia, o “viking brasileiro” (imagem abaixo) que ficou famoso na terra da Copa. A Brahma promete registrar tudo em suas redes sociais.

