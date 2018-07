#Copa2018 | Comercial da KFC previu ‘queda dramática’ de Neymar – assista aqui

Lançado no início da Copa do Mundo, esse comercial da rede de fast-food KFC parece ter previsto um dos momentos mais comentados do campeonato até o momento – quando Neymar cai e sai rolando sem parar durante a partida contra o México (abaixo). “Originalmente inspirado nas quedas exageradas dos jogadores de futebol na tentativa de conseguir uma falta ou pênalti, esse comercial se tornou um retrato muito preciso e cômico da queda drámatica, digna de Oscar, de Neymar“, descreve o DesignTAXI. ;-) A criaçao é da Ogilvy da Cidade do Cabo para a KFC da África do Sul – veja acima.

