Portugal | Sem Leao em Cannes mas com muitos festivais de publicidade em Lisboa

Apesar dos 163 trabalhos inscritos, Portugal nao levou nenhum Leao no Festival Internacional de Criatividade deste ano – o Cannes Lions 2018. Já há alguns anos a observar o mercado publicitário português, sei do esforço de alguns para manter viva essa indústria que alimenta o leao que existe dentro de cada um, na busca do “Aprovado! Manda produzir!” de todos os dias. Nao muito longe do sul da França, na também ensolarada Lisboa, na noite de ontem veio a resposta em forma de incentivo a esses profissionais com a entrega dos Prêmios M&P Criatividade 2018. Para essa ediçao do Meios & Publicidade foram inscritos 230 trabalhos – 25 levaram ouro, 27 prata e 32 bronze. A campanha ‘Cant’t Skip Portugal’, desenvolvida pela Partners para o Turismo de Portugal, foi considerada a melhor campanha deste ano. A Partners foi ainda eleita Agência do Ano e o Turismo de Portugal o Anunciante do Ano. Para mostrar que nao faltam boas ideias, prêmios e festivais de publicidade nessa cidade, vem aí mais um, esse internacional – o Lisbon Ad, que acaba de prolongar as inscriçoes até o dia 15 de julho. Sinal de que o mercado está vivo e agradece. Mas e o Leao, hein?

