O melhor filme publicitário do mundo – a ideia invejada da semana

Voltamos curtindo a ressaca de Cannes e começamos com tudo. Neste capítulo 85, Ariel Abramovici e Bruno Ancanfora (TBWA\Chiat\Day Los Angeles), invejados no capítulo anterior, revelam com uma dose de premoniçao a ideia que gostariam de ter feito. O melhor filme publicitário do ano, segundo o Festival de Cannes, um trabalho que refresca criativamente uma categoria tradicionalmente símbolo do estereótipo machista. Quer saber qual é? Aperta o play!

