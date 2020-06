Praia da Luz, Algarve, Maddie McCann – 13 anos depois…

Na capa do DN de hoje, o desaparecimento da menina Madeleine McCann volta a ser notícia do dia aqui em Portugal. Agora, ao que tudo indica, por haver novos indícios desse caso que já dura 13 anos de muitas pistas e muita procura por parte da polícia – inclusive a Scotland Yard – e dos pais que nunca desistiram de encontrá-la. O casal, no início dos acontecimentos, chegou mesmo a prestar declaraçoes à polícia portuguesa por serem considerados suspeitos do crime.

Madeleine McCann tinha apenas 3 anos quando desapareceu em 3 de maio de 2007. A menina e os 2 irmaos gêmeos estavam de férias com os pais num aldeamento turístico, em Lagos, no Algarve, perto da praia da Luz. Todos os anos, em maio, de alguma maneira os últimos desenvolvimentos sao relatados na mídia para todos que seguem e se interessam por esse misterioso caso. Esse ano, a notícia chegou em junho. As autoridades do Reino Unido e da Alemanha revelaram na 4ª feira que o suspeito tem 43 anos e atualmente está preso por outro crime, e que o homem frequentava a área da praia da Luz na época em que a filha mais velha dos McCann desapareceu. O porta-voz da família McCann, Clarence Mitchell, já se pronunciou com um “parece que há algo diferente desta vez”, numa clara alusao aos indícios. “Em mais de 13 anos que estou a trabalhar com a família McCann, nao me lembro da polícia ser tao específica sobre um suspeito”, disse Mitchell à Sky News.

Por sua vez, o procurador da Alemanha responsável pelo caso disse aos jornalistas que os investigadores estao a trabalhar com a suposiçao de que o cidadao alemao, de 43 anos, é suspeito de homicídio. “Assumimos que a criança está morta”, avisou. O detido tem uma história de crimes também em Portugal e a polícia suspeita que tenha percorrido a área do ‘resort’ nos dias anteriores e posteriores à data do desaparecimento.

O caso Maddie tornou-se rapidamente num dos grandes casos midiáticos a nível global. Ao longo do tempo, mais de 600 pessoas foram analisadas e referenciadas. Muitos milhoes ainda estao sendo gastos nessa procura a uma resposta definitiva. O porta-voz do casal McCann também revelou o estado de alma dos pais da criança. “(…) Eles dizem que, qualquer que seja o resultado desta linha de investigaçao, precisam saber do resultado para encontrar a paz”.

