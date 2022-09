Primeiro-Ministro de Portugal associa-se a 2 eventos em comemoraçao aos 200 anos da Independência do Brasil

Para reafirmar “o seu empenho no estreitamento dos laços que unem brasileiros e portugueses”, no dia 7 de setembro o Primeiro-Ministro, António Costa, marca presença na cerimônia de atribuiçao do nome oficial ao aeroporto de Faro, no Algarve, agora chamado de Aeroporto Gago Coutinho. Com esta homenagem, o governo assinala o centenário da 1ª travessia do Atlântico Sul, em 1992, pelo Almirante Gago Coutinho. A viagem realizada entre Lisboa e o Rio de Janeiro ocorreu no centenário da independência do Brasil e representa uma das maiores proezas militares e científicas da história da navegaçao aérea. Na cerimônia estará presente, na placa do aeroporto, o novo aviao militar C390 Millennium da Embraer, que em breve iniciará operaçoes em Portugal para as Forças Armadas.

Agora mais na terra, mais precisamente no belo jardim de Sao Bento, na Residência Oficial do Primeiro-Ministro (foto), no dia 10 de setembro haverá uma programaçao cultural aberta à comunidade brasileira residente em Portugal. Estarao presentes artistas e entidades culturais com espetáculos de música e dança. O programa inclui ainda uma oficina de artes visuais para crianças. A Residência Oficial do Primeiro-Ministro estará aberta à populaçao entre as 14:00 e as 19:00. A entrada é gratuita.

publicidade publicidade