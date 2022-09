Orquestra de MG dá o tom das comemoraçoes da Independência do Brasil em Portugal

Uma turnê da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais promete revelar a um grande público alguns clássicos da música e da cultura brasileira e portuguesa. A programaçao é intensa e estará presente em várias cidades de Portugal – dia 6 (Casa da Música, Porto), 8 (Centro Cultural de Belém, Lisboa) e dia 9 (Convento de Sao Francisco, Braga). Os concertos nas 3 salas terao obras de Villa-Lobos, Carlos Gomes e Joly Braga Santos, com a participaçao do pianista brasileiro Jean-Louis Steuerman.

No dia 7 de setembro, às 21:00, no Jardim da Torre de Belém, em Lisboa, uma seleçao de obras sinfônicas brasileiras e portuguesas. O concerto aberto ao público será realizado no dia em que se comemora os 200 anos da Independência do Brasil. O evento é uma parceria entre o Instituto Cultural Filarmônica, a Embaixada do Brasil e a Câmara Municipal de Lisboa/EGEAC e será transmitido pela RTP 2 e pela RTP Play.

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é uma das principais orquestras em atividade no Brasil, com crescente reconhecimento da crítica internacional. Em 2019, seu CD com obras de José Antônio de Almeida Prado para piano e orquestra foi indicado ao Grammy na categoria de melhor álbum clássico. Ainda durante a turnê, será apresentado o CD gravado pela orquestra com obras de D. Pedro I do Brasil, D. Pedro IV de Portugal, também como parte das comemorações da efeméride. O CD terá lançamento internacional pelo selo Naxos no dia 9 de setembro.

