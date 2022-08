‘Codex 632’ | Nova série da RTP/Globoplay vai dar o que falar

Desde Gabriela, a 1ª novela brasileira exibida em Portugal, que as séries e novelas faladas em português – a nossa língua comum – fazem parte do imaginário do público desse lado de cá do Atlântico. Sao produtos culturais de altíssima categoria, com prémios e distinçoes reconhecidos em todo o mundo. Sem maiores críticas, sao um espaço de paz e entendimento dos sotaques, expressoes e falares do povo brasileiro. Na ficçao, através da TV ou de outras telas, todos entendem o que os atores e atrizes falam através dos seus personagens. O sucesso às vezes é tanto que palavras e expressoes acabam por fazer parte do vocabulário de muitos por um tempo ou para sempre, quem sabe…

Na vida real, nao ficam só nas palavras que essa troca entre países é feita. Uma nova série da TV estatal RTP – ‘Codex 632’ – já iniciou as suas gravaçoes e Lisboa foi o cenário escolhido para esta co-produçao com a Globoplay e a produtora SPi. Protagonizada por Deborah Secco e Paulo Pires, a série conta ainda com a participaçao de vários atores portugueses, como Ana Sofia Martins, Leonor Belo, José Mata, Miguel Nunes, entre outros, e os brasileiros Alexandre Borges e a participaçao especial de Betty Faria. Em setembro, novas gravaçoes vao começar no Rio de Janeiro.

A série foi inspirada no best-seller do jornalista português José Rodrigues dos Santos. Adaptada por Pedro Lopes.

‘Codex 632’ acompanha a aventura, repleta de enigmas e mitos, de um professor universitário que se vê envolvido numa investigaçao. Caso venha a tornar-se pública, pode mudar radicalmente a nossa memória coletiva e a percepçao que temos da história mundial.

Realizaçao de Sérgio Graciano. Direçao artística de Artur Pinheiro. Direçao de fotografia de Miguel Manso.

