Olá! O verao com sotaque de Portugal começa hoje

Ai, que calor! É o que mais se ouve dizer até setembro próximo. Tempo de férias escolares, praia, viagens, mergulhos no Algarve – no sul do país, onde a água do mar é mais quente – e muitos festivais de música. As marcas agradecem a animaçao que essa época do ano traz. Os artistas e os consumidores também. Reuniao de trabalho? Nem pensar… todos parece que combinaram e a grande maioria “foi a banhos com a família”, diz a atendente. Mas, como sem trabalho a vida derrete como picolé, o jeito para alguns é enfrentar o trânsito, a mesma sala de sempre e a turistada que invadiu as ruas de Lisboa, já pensando no final de tarde com dias mais longos, para sentar numa esplanada ao ar livre, de frente para o Tejo e com um chopp bem gelado na mesa. Foto! Vida boa, diriam alguns… melhor ainda é se o palito do sorvete (gelado) pedido pra saideira estiver premiado. Em tempo – a marca Olá (Kibon no Brasil) é da Unilever.

publicidade publicidade