SOS Cristo Redentor – patrimônio histórico do Brasil busca apoio e patrocínios

O Monumento ao Cristo Redentor, administrado atualmente pela Arquidiocese do Rio, passa por uma fase difícil. Muito se sabe sobre sua importância e representatividade, mas pouco se fala sobre a manutençao e operaçao do monumento, nomeado uma das 7 maravilhas do mundo, patrimônio histórico nacional e a 1ª paisagem urbana considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Um dos principais cartoes postais do Brasil, o Cristo Redentor atrai quase 3 milhoes de visitante por ano. Porém, a captaçao de recursos em patrocínios vem caindo em razao da crise. A Made In Brain, empresa representante da Arquidiocese do Rio de Janeiro, é hoje a responsável por realizar parcerias e captaçoes destes recursos para o monumento através de apoios, patrocínios e ativaçoes de marcas – através da operaçao ‘Central do Cristo Redentor’. “Nossos principais objetivos, a curto e médio prazo, sao de firmar parcerias com empresas que possam ajudar o monumento a atingir o equilíbrio financeiro para realizaçao de obras emergenciais, além de melhorar os sistemas já existentes. Temos grandes empresas parceiras, mas precisamos de mais”, explica Robert Thompson, sócio fundador da Made in Brain. Recentemente, o Cristo Redentor foi escolhido na pesquisa ‘Travelers Choice‘, feita com usuários do Trip Advisor, como um dos 13 destinos preferidos pelos turistas no mundo e o 1º da América do Sul. Segundo dados do portal holandês Travel Bird, é o destino turístico mais comentado no Instagram no Brasil e um dos 30 mais comentados do mundo. | Foto de Diego Tovar

