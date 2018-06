Twitter divulga ranking das marcas mais mencionadas em conversas sobre a #Copa2018

O Twitter realizou um levantamento das marcas mais mencionadas em conversas sobre a Copa 2018 no Brasil até o momento. Considerando 3 períodos de análise até agora, é possível conferir as 20 marcas de maior destaque em comentários dos usuários do início do torneio até o fim da 2ª rodada, além dos protagonistas da 1ª e da 2ª rodadas isoladamente. A pesquisa leva em consideraçao todos os tuites sobre a Copa com termos relacionados a marcas com ativaçoes na plataforma. O Itaú teve o maior destaque no período que vai do início da Copa até essa 2ª feira – 14 a 24 de junho -, seguido por Vivo, McDonald’s, Coca-Cola e Budweiser. A empresa também encabeça a lista em relaçao à 1ª rodada, realizada de 14 a 18 de junho. Itaú ficou em 1º lugar, Coca-Cola em 2º, Budweiser em 3º, McDonald’s em 4º e Brahma em 5º. Já a 2ª rodada aconteceu de 19 a 24 de junho e teve a Vivo figurando no topo. McDonald’s, Budweiser, Magazine Luiza e Coca-Cola completam o ranking das 20 marcas mais mencionadas no período. Confira abaixo as listas completas.

