Lew’Lara\TBWA cria 56 pôsteres para o Museu do Futebol – veja aqui

A Lew’Lara\TBWA homenageia jogadores históricos que vestiram a camisa do Brasil em nova campanha para o Museu do Futebol – Instituiçao da Secretaria da Cultura do Estado de Sao Paulo. Com o objetivo de convidar as pessoas a assistir aos jogos do Brasil no museu e a conhecer o espaço, a agência criou 56 pôsteres exclusivos, que serao veiculados nas linhas 1 a 11 do Metrô de Sao Paulo e da CPTM. Os pôsteres fazem um paralelo entre o número da camisa e o número da linha do Metrô/CPTM. Assim, na linha 1, veremos os grandes goleiros, na linha 9 os centroavantes, e assim por diante. Craques de diferentes épocas, como Leônidas da Silva, Nilton Santos, Garrincha, Zico e Taffarel, foram ilustrados por 19 diretores de arte. A campanha será veiculada no Metrô e na CPTM até o dia 18 de julho, e as artes serao expostas dentro do próprio Museu do Futebol.

