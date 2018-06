Vencedor de Leao de Prata em Cannes pode ser cópia de ideia de humorista br

Em 2014, o humorista Maurício Meirelles lançou o ‘Álbum da Corrupçao’ – um álbum fictício parecido com o famoso álbum da Copa do Mundo da Panini, mas que, ao invés de figurinhas com jogadores de futebol, trazia imagens de políticos brasileiros condenados. Pois bem – na semana passada, em Cannes, a agência peruana Circus Grey ganhou um Leao de Prata na categoria Print & Publishing pelo ‘Álbum da Lava Jato’ (acima) – um álbum com figurinhas dos políticos peruanos corruptos. Para os leitores do Joe La Pompe, nao há dúvidas de que trata-se de uma cópia, e nao simples coincidência.

Figurinha do ‘Álbum da Corrupçao’, de Maurício Meirelles

