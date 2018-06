Viu essa? Colocaram 1 Doritos gigante dentro de 1 ovo de dinossauro

A Frito-Lay – divisao de salgadinhos da PepsiCo. –, em parceria com a franquia ‘Jurassic World’, criou um Doritos gigante para promover o filme ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ (Jurassic World: Reino Ameaçado). Dezoito vezes maior do que um Doritos normal, sua versao gigante é comestível, vem embalada em plástico e inserida na réplica de um ovo de dinossauro. O ovo, por sua vez, vem dentro de uma caixa de metal que inclui um “certificado de autenticidade” assinado pelo ator BD Wong, que no filme interpreta o Dr. Henry Wu. Alguns desses salgadinhos jurássicos estao sendo distribuídos para fãs da marca através das redes sociais. Um exemplar foi leiloado no eBay, e o valor arrecadado revertido para a Cruz Vermelha – boa parte do novo filme foi gravado no Havaí, e a organizaçao humanitária está ajudando as pessoas afetadas pelos recentes eventos vulcânicos na ilha. Com The Dieline.

