Copa 2018 | Praça do Comércio em Lisboa virou ‘Arena Portugal’

Chegou pelo Twitter a foto deste início de noite (é verao e só escurece lá pelas 9 da noite) na Praça do Comércio (também chamado de Terreiro do Paço), aqui em Lisboa, com um enorme público a assistir no telao o jogo Irao 1 (Irã) x Portugal 1, que colocou a Seleçao de Portugal nas oitavas de final. O próximo jogo (Portugal x Uruguai) será realizado no dia 30 de junho, às 19:00, na agora ‘Arena Portugal’.

publicidade publicidade