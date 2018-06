#CannesLions | Brasil supera desempenho de 2017, encerra festival com 101 Leoes

O início da semana em Cannes desenhava um festival com menos Leoes verde-amarelos do que no ano passado, mas a previsao pessimista nao se cumpriu. Mesmo inscrevendo 29% menos peças do que em 2017, o Brasil superou o desempenho do ano anterior em 2 Leoes – encerrou sua participaçao com 101 troféus. Foram 2 Grand Prix, 9 Ouros, 31 Pratas e 59 Bronzes. Nessa 6ª feira, último dia do festival, o país faturou 6 Leoes em Film (1 Ouro, 1 Prata e 4 Bronzes), 2 em Glass (1 Prata e 1 Bronze), 2 em Sustainable Development Goals (1 Prata e 1 Bronze) e 1 em Creative Effectiveness (Bronze). Confira abaixo a lista completa, sempre na ordem peça, agência, anunciante. No ranking de pontos, Africa, Grey e DAVID conquistaram o top 3 entre as agências brasileiras.

FILM

OURO – Endless Stories, AlmapBBDO, Getty Images

PRATA – True Colors, Propeg, Grupo Gay da Bahia

BRONZE – Help Cliff, Y&R, Athos GLS

BRONZE – The Race, Killers/F/Nazca, Sadia

BRONZE – Anthropophagy, Barry Company/F/Nazca, Pinacoteca

BRONZE – Astronauts 45″, Y&R, Cepia

GLASS

PRATA – #mygamemyname, Africa, Telefônica/Vivo

BRONZE – The Dress for Respect, Ogilvy, Coca-Cola/Schweppes

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

PRATA – Green Definition, National Geographic Partners LATAM, National Geographic Channels

BRONZE – Detector de Corrupçao, Grey, Reclame Aqui

CREATIVE EFFECTIVENESS

BRONZE – The Refugee Nation, SquarePixel/Ogilvy NY, Anistia Internacional

