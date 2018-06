#somostodosimigrantes | Na capa da New Yorker, as crianças desamparadas

Em respeito às muitas crianças – 49 sao brasileiras – como essas da capa da New Yorker, que neste momento estao separadas de seus pais e responsáveis. Nao importa como você chegou a um país estrangeiro. Nao importa as terras e os oceanos que teve que atravessar. Nao importa a burocracia, as conquistas e dificuldades que encontrou. Nao importa o que deixou para trás e o que ainda vem pela frente. Nao importa os encontros e desencontros. Nao importa ter que aprender uma nova língua. Nao importa a história que tem para contar. Nao importa sofrer qualquer tipo de assédio e discriminaçao. Nao importa o tamanho da mala de desejos que tem para carregar. Nada disso importa – só o que importa é chegar. O mundo está sempre em movimento… esse é o meu, o seu, o nosso lugar.

