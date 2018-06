Lisboa sai na frente para um futuro cada vez mais verde

Lisboa acaba de ser nomeada ‘Capital Verde Europeia 2020’. O prêmio é uma iniciativa da Comissao Europeia que distingue as cidades com mais de 100 mil habitantes que apostam em políticas de preservaçao do ambiente. Lisboa competiu com a cidade de Ghent (Bélgica) e Lahti (Finlândia). Em troca dessa mais que aclamada distinçao, o município terá que preparar um plano de atividades, em conjunto com as instituiçoes europeias, para implementar em 2020. Do prêmio ainda faz parte um “incentivo financeiro” de 350 mil euros. Com direito a cartaz, vídeo de apresentaçao da candidatura (em inglês), notícia nas mídias e muitos parabéns, Lisboa se prepara para ficar cada vez mais ‘gira’ (bonita), que também é o nome do seu mais recente sucesso de público – as ‘Gira’ – bicicletas partilhadas que já têm mais de 10 mil utilizadores associados pedalando pela cidade.

