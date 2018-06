Fonte da Adidas nas camisas de futebol gera confusao na Copa do Mundo

Segundo regulamento da FIFA, a fonte usada nos uniformes das seleçoes participantes da Copa do Mundo deve ser vísivel e legível. Há quem se questione, no entanto, se a Adidas está cumprindo esse último requisito. Uma foto da camisa do jogador alemao Julian Draxler deixa claro o problema – algumas letras se confundem, dificultando bastante a legibilidade. A fonte em questao, de estilo quadrado, foi inspirada no alfabeto cirílico. As letras e números nao têm curvas, apenas ângulos de 90 graus (com exceçao do X, do V e do Z), o que torna problemáticas especialmente as letras X, H, R, K, A, D e O. No Twitter a história virou piada – usuários da rede social estao compartilhando o que conseguem (e o que nao conseguem) ler nas camisas das seleçoes patrocinadas pela Adidas; veja abaixo. Via DesignTAXI.

I can’t get over how terrible the font that #adidas is using on their jerseys for the #worldcup is… pic.twitter.com/EPinixHa9W — Anne 🙊🙈🙉 (@picaae) 15 de junho de 2018

japan living in 3018 pic.twitter.com/Ibu47zZqtA — Dank Memes 💎💎💎 (@FreeMemesKids) 19 de junho de 2018

The font for these Adidas numbers is shocking. 11 or 17 or 77. (Obviously not 77 in the World Cup but still) pic.twitter.com/TyM9D7Rm0k — Craig Williams (@craigawilliams) 15 de junho de 2018

I am convinced that Adidas picked their #WorldCup kit font, on the basis that Messi’s name look good in it.😂 pic.twitter.com/SDrJulZlth — Damian (@FootballFact101) 16 de junho de 2018

