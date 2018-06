Na reta final do #CannesLions, Brasil chega a 90 Leoes

Revelados os vencedores de mais 7 categorias no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, o Brasil levou nesta 5ª feira, dia 21, mais 29 Leoes – 6 em PR, 7 em Media, 11 em Direct, 3 em Social & Influencer, 1 em Innovation e 1 em Creative Data. Confira abaixo a lista completa, sempre na ordem peça, agência, anunciante. Às vésperas do encerramento do festival, o país soma assim 90 Leoes, sendo 2 Grand Prix, 8 Ouros, 28 Pratas e 52 Bronzes. Por enquanto, no top 3 do ranking das agências brasileiras estao Africa, Grey e DAVID. No ano passado o Brasil encerrou sua participaçao com 99 Leoes – ainda há, portanto, a expectativa de que sua performance seja melhor que a de 2017, mesmo com a queda de 29% nas inscriçoes de peças este ano.

PR

OURO – Essa Coca é Fanta, DAVID, Coca-Cola

OURO – Essa Coca é Fanta, DAVID, Coca-Cola

PRATA – Essa Coca é Fanta, DAVID, Coca-Cola

PRATA – Hemoji, Y&R, Santa Casa de Misericórdia

BRONZE – Nissan’s Follow The Ball, Lew’Lara\TBWA, Nissan

BRONZE – #mygamemyname, Africa, Vivo

MEDIA

OURO – Essa Coca é Fanta, DAVID, Coca-Cola

PRATA – Tagwords, Africa, Budweiser

PRATA – Drive-Thruck, DPZ&T, McDonald’s

PRATA – Delayed Flight Break Machine, JWT, Kit Kat

BRONZE – Stranger Broadcast, AKQA, Netflix

BRONZE – Delayed Flight Break Machine, JWT, Kit Kat

BRONZE – The Route, Y&R, JCDecaux

DIRECT

OURO – Tagwords, Africa, Budweiser

PRATA – Tagwords, Africa, Budweiser

PRATA – Tagwords, Africa, Budweiser

PRATA – My First Pad, DM9, J&J

PRATA – Essa Coca é Fanta, DAVID, Coca-Cola

BRONZE – Job On The Shelf, DM9, Walmart

BRONZE – Instagram Menu, DM9, McDonald’s

BRONZE – Detector de Corrupçao, Grey, Reclame Aqui

BRONZE – The Canceller, Grey, Reclame Aqui

BRONZE – Hemoji, Y&R, Santa Casa de Misericórdia

BRONZE – Essa Coca é Fanta, DAVID, Coca-Cola

SOCIAL & INFLUENCER

PRATA – The Neymarless Sponsorship,AlmapBBDO, Gol Linhas Aéreas

BRONZE – #WTFRonaldo, AlmapBBDO, Snickers

BRONZE – The Neymarless Sponsorship,AlmapBBDO, Gol Linhas Aéreas

INNOVATION

BRONZE – The Canceller, Grey, Reclame Aqui

CREATIVE DATA

BRONZE – Next, R/GA, Bradesco

