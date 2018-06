Brasil fecha o 3º dia de #CannesLions com 61 Leoes – confira as agências + premiadas

Em 3 dias de Festival de Cannes, com a revelaçao dos vencedores de 14 das 26 categorias, o Brasil contabiliza 61 Leoes. Nessa 4ª feira, dia 20, o país levou mais 23 troféus – 8 em Brand Experience & Activation (5 Pratas e 3 Bronzes), 3 em Industry Craft (3 Bronzes), 5 em Digital Craft (1 Ouro e 4 Bronzes), 3 em Film Craft (1 Prata e 2 Bronzes) e 4 em Entertainment (2 Pratas e 2 Bronzes). Confira abaixo a lista completa, sempre na ordem peça, agência, anunciante. Até o momento, as agências brasileiras mais premiadas sao Grey, Africa, Ogilvy, AlmapBBDO, Y&R, Lew’Lara\TBWA, DM9 e R/GA.

BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION

PRATA – Detector de Corrupçao, Grey, Reclame Aqui

PRATA – VR Vaccine, Ogilvy, Hermes Pardini

PRATA – The Neymarless Sponsorship, AlmapBBDO, Gol Linhas Aéreas

PRATA – Safecap, GTB, Ford Caminhoes

PRATA – Volvo Live Reviews, Grey, Volvo

BRONZE – Ricky Brasil, Ogilvy, Forbes

BRONZE – Volvo Live Reviews, Grey, Volvo

BRONZE – Detector de Corrupçao, Grey, Reclame Aqui

INDUSTRY CRAFT

BRONZE – Re-Reborn, FCB, Clube de Criaçao

BRONZE – Contortionists, Africa, L&PM

BRONZE – Mosaic Tiles/Red Carpet, Africa, Disque Denúncia

DIGITAL CRAFT

OURO – Ricky Brasil, Ogilvy, Forbes

BRONZE – Ricky Brasil, Ogilvy, Forbes

BRONZE – VR Vaccine, Ogilvy, Hermes Pardini

BRONZE – The Canceller, Grey, Reclame Aqui

BRONZE – The Canceller, Grey, Reclame Aqui

FILM CRAFT

PRATA – Endless Stories, AlmapBBDO, Getty Images

BRONZE – Endless Stories, AlmapBBDO, Getty Images

BRONZE – #shutupdeath, Saigon/DDB Paris, Médecins du Monde

ENTERTAINMENT

PRATA – Endless Stories, AlmapBBDO, Getty Images

PRATA – Stranger Broadcast, AKQA, Netflix

BRONZE – Pimp the Extreme Ninja Master Runway Chef Ink Tank Factor Has Talent Brasil, Wieden+Kennedy, Old Spice

BRONZE – The Neymarless Sponsorship, AlmapBBDO, Gol Linhas Aéreas

Veja aqui a lista dos Leoes de Print & Publishing, Outdoor, Mobile, Design, Radio & Audio e também do Lions Health

