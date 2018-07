Agência japonesa aluga espaço publicitário em axilas femininas (!)

Faltava alguma coisa? Nao falta mais nada. Segundo o DesignTAXI, a agência Wakino Ad Company está transformando as axilas de jovens japonesas em espaço publicitário. ‘Waki’ significa axila, e a agência é propriedade da Liberta, marca especializada em produtos cosméticos específicos para essa parte do corpo. O aluguel do “espaço” custa a partir de JP¥10,000 (cerca de R$ 330) por hora. Até o momento, um cliente já se interessou pela novidade – uma rede de produtos de beleza que está divulgando seus serviços de depilaçao. Leia mais aqui.

