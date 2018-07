Baleia voadora – novo aviao de carga da Airbus faz seu voo inaugural

Nessa 5ª feira, dia 19, a ‘BelugaXL’ fez seu voo inaugural. Apelidada de ‘whale in the sky’ (baleia no céu), a aeronave em forma de baleia é o novo aviao de carga da Airbus – vai transportar partes de aeronaves para as fábricas da Airbus em Toulose, na França, e Hamburg, na Alemanha. Trata-se de um dos maiores avioes existentes – tem 63,1m de comprimento e 18,9m de altura. O BelugaXL deve entrar em operaçao oficialmente no ano que vem, depois de um período de 10 meses de testes. Até 2023, mais 4 deles devem ser fabricados. A propósito, a Airbus fabrica avioes de carga inspirados na baleia branca desde meados de 1990. Leia mais no designboom.

publicidade publicidade