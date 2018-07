O Brasil na tela – 1ª Mostra de Cinema do Brasil em Lisboa

Quando a gente menos espera, lá vem mais filmes do Brasil para serem apresentados aqui em Lisboa, mostrando que também na sala escura o país costuma brilhar. Dessa vez, chegaram 14 filmes – entre dramas, romances, comédias e documentários – para serem exibidos, de 19 a 22 de julho, sob o olhar do público sempre ávido por novidades e da bençao cinéfila do Cinema Sao Jorge, na Av. da Liberdade, em Lisboa. Sem esquecer da Embaixada do Brasil, em parceria com a Linhas Produçoes Culturais, organizadoras dessa 1ª Mostra. Primeira de muitas, quem sabe. Ontem, a estreia foi com o filme ‘Nise, o coraçao da loucura’ (com Glória Pires). Uma sensível homenagem à grande Nise da Silveira. Entre os longas do programa, 2 ainda nao foram exibidos nem mesmo no Brasil: ‘Ana e Vitória’, de Matheus Sousa, e ‘A Voz do Silêncio’, de André Ristum. A conferir…

