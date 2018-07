Campanha de colégio br usou Natalie Portman como caloura de veterinária ;-)

Viralizou no Twitter a foto de um anúncio do Colégio Da Vinci, de Patos de Minas, mostrando vários supostos alunos da instituiçao que teriam passado no vestibular. Todos eles com a cabeça raspada e o nome do curso pintado na testa. O motivo do sucesso na internet? Uma das supostas calouras é ninguém menos que Natalie Portman, um dos maiores nomes de Hollywood, vencedora do Oscar de melhor atriz por sua atuaçao em ‘Cisne Negro’. No anúncio, Portman aparece com as letras ‘VET’ no rosto, indicando sua aprovaçao no vestibular de Veterinária. ;-) Em comunicado divulgado no Facebook, a agência Dom Quixote, responsável pela criaçao, disse que precisava ilustrar uma aluna recém aprovada no vestibular, careca, e para tal acabou usando uma imagem aleatória da internet. “(…) encontrar a imagem da atriz de forma aleatória e sem identificá-la nao passou de um infeliz acaso”, declarou, pedindo desculpas publicamente pela gafe – veja mais abaixo.

Parabéns a Natalie Portman por ter passado no vestibular em Veterinária no Brasil pic.twitter.com/twd4O40blI — bátima (@batmangypsy) 23 de julho de 2018

