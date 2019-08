Amazônia arde na capa do Público de hoje

Sufoco… Nao há melhor palavra para definir o que está acontecendo na Amazônia, vítima das grandes queimadas que estao ajudando a destruir o chamado ‘pulmao do mundo’, como muitos aqui na Europa se referem a essa catástrofe ambiental que está incendiando há mais de 1 semana as mídias nacionais e internacionais com artigos, fotos, pesquisas, depoimentos, mensagens (até do Papa!) pedindo maior responsabilidade política às autoridades brasileiras. Toda tragédia deixa sinais para o futuro – é hora de prestar ainda mais atençao, responder aos criminosos e agir com firmeza aos novos e perigosos fogos e prováveis reacendimentos que ainda vamos ter pela frente. O ar que respiramos no planeta é de todos e a Amazônia, nosso maior patrimônio natural, é nossa! Fica o aviso…

