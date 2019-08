Mais um | Mr. Músculo levanta bandeira da igualdade, rebate ideia da “ajuda” masculina

Depois do comercial de Ariel, é a vez de Mr. Músculo levantar a bandeira da igualdade de gênero. Nova campanha da marca de produtos de limpeza rebate a ideia de que os homens devem “ajudar” em casa, pois ela vem do raciocínio de que a responsabilidade é apenas da mulher. A campanha, que propoe uma divisao igualitária das tarefas domésticas, quer incentivar uma mudança na sociedade brasileira, onde mulheres dedicam, em média, 21,3 horas por semana com essas atividades e com o cuidado de pessoas, enquanto homens dedicam metade do tempo – cerca de 10,9 horas semanais, segundo dados do IBGE.

