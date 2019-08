Igualdade de gênero | Ariel convida ao compartilhamento das tarefas domésticas

Criaçao da Publicis Brasil para Ariel mostra que a vida a 2 nao se resume a compartilhar cama, teto e comida. O comercial alerta que 70% dos casais nao compartilham as tarefas domésticas, o que resulta em 8 horas a mais de trabalho para as mulheres toda semana. Via Creativity.

