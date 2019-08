“Eu nao gosto do helicóptero pq ele atira para baixo e as pessoas morrem” :(

“Eu nao gosto do helicóptero porque ele atira para baixo e as pessoas morrem” – esse é o texto de uma entre mais de 1500 cartas que moradores do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, entregaram ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) nesta 2ª feira, 13 de agosto. Muitas sao de autoria de crianças, em forma de desenho. Conforme explica O Globo, “eles pedem a volta de uma Açao Civil Pública (ACP) que regulamenta as operaçoes policiais no local. A açao foi suspensa em junho deste ano.” Leia mais aqui.

publicidade publicidade