Roubou catchup do restaurante mas dps devolveu – Heinz recompensou

Aconteceu em New Jersey, nos EUA – um cliente do restaurante Perkins roubou um pote de catchup Heinz do estabelecimento, mas depois se arrependeu e devolveu o objeto do furto em dobro. Junto com os 2 potes de catchup, o ladrao deixou no restaurante uma carta declarando seu arrependimento, em que se autoproclama “uma pessoa horrível” e diz ter aprendido que o crime nao compensa – “algumas horas depois de eu ter feito isso, alguém bateu no meu carro, e desde entao, carma, sorte e a vida têm sido uma m****. Espero que devolver 2 potes novos traga de volta alguma coisa boa para mim, e eu possa parar de carregar essa culpa.” No Facebook, a dona do estabelecimento compartilhou uma foto da carta e disse que o infrator estava perdoado. A Heinz ficou sabendo da história e também resolveu demonstrar compaixao. No Twitter, a marca escreveu – “Ladrao de Catchup Arrependido, nós entendemos, a Heinz faz vc cometer loucuras. Em homenagem ao seu bom carma do catchup, nós adoraríamos ajudar com as despesas do seu carro. Nos mande uma DM. Manteremos sua identidade em segredo.” Dois dias depois, a Heinz disse que encontrou o ladrao arrependido e agradeceu a todos que ajudaram a compartilhar a mensagem. ;-) Via DesignTAXI.

Reformed Ketchup Thief,

We get it, Heinz makes you do crazy things. In honor of your good Ketchup Karma, we’d love to help you with your car damages. DM us. We’ll keep your identity top secret. — Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) August 7, 2019

Great News! We found the Reformed Ketchup Thief. Thank you to all who helped get the word out. — Heinz Ketchup (@HeinzKetchup_US) August 9, 2019

