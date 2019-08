Lisboa sob o olhar de Camoes pede pela Amazônia

A Praça Camoes, no Chiado, em Lisboa, recebeu na tarde desta 2ª feira, 26 de agosto, cerca de 700 pessoas (segundo estimativa oficial da Polícia de Segurança Pública – PSP) para pedir pela Amazônia. Números à parte, a manifestaçao – ou “manif”, como gostam de chamar os portugueses, acostumados que sao em sair às ruas para exigir os seus direitos – acabou por se transformar num grande encontro em defesa da floresta e de seus habitantes. No palco armado, alguma música e poucas palavras pedindo atençao máxima e reaçao imediata aos desmandos das autoridades brasileiras. O público respondia como numa dança ensaiada levantando faixas, cartazes com frases, pedidos e desenhos. Verdadeiras flechas coloridas de solidariedade que atravessavam o Atlântico até o coraçao da Amazônia, na distante terra brasilis… Lá do alto, debaixo do olhar atento de Camoes, o poeta dos descobrimentos, a tarde fechou a cortina do dia com uma certeza – a de que somos todos da mesma tribo.

