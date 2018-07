Anúncios da Stabilo destacam mulheres invisíveis – e extraordinárias

“Brilhante”. “Genial”. “Um clássico”. Esses sao alguns dos elogios que a campanha ‘Highlight the Remarkable’, da fabricante alemã de canetas Stabilo, vem recebendo pela internet. Criada pela DDB da Alemanha, a série de anúncios usa uma caneta marca texto para destacar mulheres extraordinárias – mas invisíveis – que ajudaram a mudar o curso da história. Sao elas – Edith Wilson, ex primeira-dama dos EUA que assumiu o cargo do marido quando ele ficou paralisado depois de um derrame; Katherine Johnson, matemática da NASA cujos cálculos foram fundamentais para o sucesso das missoes tripuladas ao espaço; e Lise Meitner, que descobriu um processo da Física chamado fissao nuclear – pela pesquisa na área, seu colega de trabalho recebeu o Prêmio Nobel de Química, enquanto Meitner foi ignorada. Veja as peças logo abaixo. Via DesignTAXI.

publicidade publicidade