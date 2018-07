British Airways confiante na vitória da Inglaterra na #Copa2018 – veja esse bilhete

Para celebrar a classificaçao da Inglaterra para as semi-finais da Copa do Mundo, a British Airways criou um bilhete aéreo especial. Em nome de um passageiro chamado ‘Futebol’, tem como origem da viagem a cidade de Moscou, capital da Rússia. O destino? “Casa”. As referências à Copa nao param por aí – o portao de embarque (‘South’, que significa sul) é uma alusao a Gareth Southgate, nome do técnico da seleçao da Inglaterra. A hora de encerramento do embarque, indicada como ‘1966’, é um lembrete da última vez que a equipe levou o título para casa, e o nº do assento, ‘52H’, o número de anos que se passaram desde entao. E, por fim, o voo está marcado para 15 de julho às 18:00 – dia e hora da grande final da Copa do Mundo. :-) A ideia foi da Ogilvy UK, saiu no DesignTAXI.

