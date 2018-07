Viu essa? Criaram a ‘Neymar Type’, uma fonte feita só com os tombos do Neymar

Nao tem jeito – com suas quedas muitas vezes exageradas, Neymar virou motivo de chacota no Brasil e lá fora também. A mais nova piada é a ‘Neymar Type‘, uma fonte feita só com as quedas do jogador. A criaçao é do diretor de arte Luciano Jacob, veja abaixo.

