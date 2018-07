Calçados ilustres – a campanha invejada pelo ganhador do GP de Film de Cannes 2018

O grande ganhador do Grand Prix de Film em Cannes 2018, Javier Campopiano, invejado no capítulo anterior por seu trabalho premiado, ‘It’s a Tide Ad‘, revela agora a ideia que gostaria de ter tido, outra peça premiada em Cannes com GP – uma ideia que transforma calçados em garotos e garotas propaganda. Quer saber qual é? Aperta o play! ;-)

publicidade publicidade