#DiaMundialDoRock | Spotify relaciona os rocks mais ouvidos do momento

No Dia Mundial do Rock, comemorado nesta 6ª feira 13, o Spotify selecionou as bandas, artistas e músicas mais ouvidas do gênero na plataforma no momento. No Brasil, os americanos do Imagine Dragons dominam as paradas do rock, assim como Coldplay e Red Hot Chili Peppers, que completam o pódio dos 3 artistas de rock mais ouvidos do Spotify no País.

Top 10 rocks do mundo no Spotify

1. Kygo & Imagine Dragons – Born To Be Yours

2. OneRepublic – Start Again (feat. Logic)

3. John Mayer – New Light

4. Imagine Dragons – Believer

5. Imagine Dragons – Thunder

6. Panic! At The Disco – High Hopes

7. Portugal. The Man – Feel It Still

8. The Chainsmokers – Something Just Like This

9. Jason Mraz – I’m Yours

10. Toto – Africa

Top 10 rocks no Brasil

1. Imagine Dragons – Believer

2. Imagine Dragons – Thunder

3. Kygo & Imagine Dragons – Born To Be Yours

4. John Mayer – New Light

5. Oasis – Wonderwall – Remastered

6. The Chainsmokers – Something Just Like This

7. Coldplay – The Scientist

8. The Neighbourhood – Sweater Weather

9. Red Hot Chili Peppers – Californication

10. Linkin Park – In The End

Top 10 artistas de rock no Brasil

1. Imagine Dragons

2. Coldplay

3. Red Hot Chili Peppers

4. Linkin Park

5. Arctic Monkeys

6. The Beatles

7. John Mayer

8. Guns N’ Roses

9. AC/DC

10. Queen

Top 20 países que mais ouvem rock

1. Finlândia

2. Turquia

3. Hungria

4. República Tcheca

5. Filipinas

6. Argentina

7. Israel

8. Portugal

9. Bulgária

10. Chile

11. México

12. Japao

13. Brasil

14. Nova Zelândia

15. Eslováquia

16. Uruguai

17. Austrália

18. Peru

19. Islândia

20. Irlanda

