Hoje – ‘O Dia 1 de Cristiano Ronaldo na Juventus’ já começou

A Copa terminou mas, para muitos adeptos portugueses, o futebol continua a fazer a sua festa com a chegada do ídolo maior do esporte em Portugal no seu novo time, depois de 9 anos no Real Madrid. ‘O dia 1 de Cristiano Ronaldo na Juventus’ – como está sendo chamada a apresentaçao do craque da Madeira (uma das ilhas que compõe esse pequeno grande país) -, está na mídia, com direito à transmissao ao vivo no canal a cabo SIC Notícias, e é um dos assuntos do dia. O outro foi o improvável encontro entre Trump e Putin na Finlândia, que para os mais críticos, apenas serviu para cumprir a agenda, dar uma força na imagem e voltar a colocar o mundo na real depois de 1 mês de muitos chutes, quedas impressionantes, quebras de protocolo, manifestaçoes e poucos gols. Daqui a pouco em Milao, às 17:30, haverá a apresentaçao aos torcedores e a entrevista aos jornalistas de plantao. Até lá, o mundo dos que entendem de futebol e de seus lances inacreditáveis só tem que aguardar, torcendo para que CR7 continue a saber gerir a sua imagem como poucos e a mostrar o seu talento, fruto de muito trabalho e muito profissionalismo. O mundo é uma bola, alguma dúvida?

