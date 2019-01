Arte de rua | Carioca deixa desenhos de presente pela cidade

O artista Rafo Castro decidiu espalhar suas obras pelo Rio – toda semana, deixará pelo menos um desenho de sua autoria em algum espaço público da cidade, disponível para quem quiser levar para casa. Junto da peça, um recado do artista – “Se você achou, este é um presente para você!”. O projeto, chamado “Se você achou”, começou na 2a semana de janeiro e já deixou 3 pinturas originais pela cidade. A ideia é levar arte para todo tipo de público. Rafo é um dos idealizadores do projeto StreetArtRio, feito em parceria com a Touch Agência Criativa, que mapeia a arte de rua no Rio de Janeiro.

publicidade publicidade