Brumadinho | Governo português envia mensagem aos brasileiros

O que se pode fazer numa hora dessas? Lamentar, lamentar, lamentar… e com o coraçao em lágrimas acompanhar as notícias e as matérias que sao divulgadas na mídia de Portugal e em quase todo o mundo. Nao faltam gestos de solidariedade e perguntas, muitas perguntas, sobre o que aconteceu em Brumadinho. A busca por respostas está tao difícil de ser encontrada quanto a procura dos corpos enterrados na lama. Jornalistas, bombeiros da informaçao, andam atônitos atrás dos fatos, ouvindo, lendo, selecionando, descobrindo o que vale a pena ser dito e revelado para que essa tragédia nao volte a acontecer. Nunca mais! Desse canto da Europa, acabei de receber um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) – “O Governo apresenta as suas mais sentidas condolências às famílias das vítimas e manifesta a sua solidariedade para com as Autoridades brasileiras e o Povo irmao do Brasil”, refere a nota (leia aqui na íntegra). Distante do meu país, só consigo escrever, ou melhor, dizer em alto e bom som, lembrando o mineiro Drummond – “Mas como dói!” | Foto: Cadu Rolim/Foto Arena/Estadao Conteúdo

publicidade publicidade