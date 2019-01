Fotógrafo português vence o Prêmio Rei de Espanha de Jornalismo

Em comum, as tragédias deixam um rastro de destruiçao e fotos, muitas fotos, e imagens que de vez em quando aparecem na mídia para assombrar o mundo ao recordar frame a frame o que aconteceu. Algumas muito especiais até ganham prêmio, como essa do fotógrafo Nuno André Ferreira, da agência Lusa, que acaba de vencer por unanimidade o Prêmio Rei de Espanha de Jornalismo, com a fotografia “O Nosso Presidente Marcelo”. Segundo o comunicado, o júri “valorizou o fator emocional e a componente humana que permite adivinhar uma tragédia sem necessidade de se ver a zona devastada”.

Esta foto perfeita de uma situaçao mais do que imperfeita foi publicada em 19 de outubro de 2017 e mostra o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com um agricultor – uma das vítimas dos incêndios que deflagraram em Portugal nesta mesma época. A solidariedade humana lado a lado com o eterno fantasma da impunidade.

O prêmio será entregue em Madri, em data a ser anunciada, e contará com a presença de Felipe VI, rei da Espanha.

