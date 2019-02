Netflix estreia nova abertura para seus filmes e séries originais – 2 anos em produçao

Desde o dia 1º de fevereiro, a Netflix está exibindo uma nova animaçao na abertura de seus filmes e séries originais. No vídeo, o ‘N’ vem ao encontro do espectador e se transforma em um caleidoscópio de cores. Segundo a plataforma, a nova abertura foi “inspirada pelo espectro de histórias, emoçoes, linguagens, fãs e criadores que coletivamente fazem de nós o que somos como marca”. Segundo o Fast Company, o objetivo da transformaçao é dar a devida pompa ao conteúdo original da Netflix, no qual a empresa investiu USD 8 bilhoes no ano passado. A ideia é que, agora, os telespectadores sintam de fato que estao prestes a vivenciar uma experiência cinematográfica, e nao apenas assistindo a mais um programa de TV. O projeto, trabalho conjunto entre a equipe de design da Netflix e uma agência criativa independente, estava em produçao há 2 anos. Via DesignTAXI.

SOME PERSONAL NEWS: Starting today there's a new logo animation before our originals. It shows the spectrum of stories, languages, fans, & creators that make Netflix beautiful — now on a velvety background to better set the mood.

And before you ask: no, the sound isn’t changing pic.twitter.com/itwYXRe6ZF

— See What's Next (@seewhatsnext) 1 de fevereiro de 2019