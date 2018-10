Banksy inspira McDonald’s – duas agências, 2 anúncios praticamente iguais

A pegadinha de Banksy na casa de leiloes Sotheby’s, em Londres, inspirou as agências de publicidade do McDonald’s. Na última 6ª feira, dia 05, o quadro ‘Girl with Balloon’ se autodestruiu momentos após ser arrematado por 1 milhao de libras. O artista escondeu uma fragmentadora na moldura da obra, que foi reduzida a tiras de papel. Aproveitando o buzz gerado pelo evento, duas agências diferentes do McDonald’s divulgaram peças relacionadas. No Instagram, o criativo Richard Agius, da TBWA\ANG, de Malta, postou a 1ª imagem logo abaixo. Já a DDB de Viena publicou, no Facebook, uma imagem muito parecida – veja na sequência. Ambas remetem à recente tendência minimalista no design da rede de fast-food. Com Adweek e Ads of the World.

