Do Yahoo | Publicitário ofende nordestinos e esquece que seu chefe é baiano

Saiu no Yahoo – “A bolha publicitária ficou bastante agitada na tarde desta 2ª feira (8). Tudo por conta de um post preconceituoso do diretor da unidade de negócios da agência de publicidade Africa, José Boralli. Insatisfeito com a idade de Fernando Haddad (PT) para o 2º turno, ele destilou o seguinte comentário. ‘Nordeste vota em peso no PT. Depois vem para o sudeste procurar emprego!’. A agência Africa é uma das mais renomadas do mercado publicitário brasileiro. Fundada por Nizan Guanaes, Sergio Gordilho, Marcio Santoro, Olívia Machado e Luiz Fernando Vieira, a empresa atende algumas das maiores empresas que atuam no país como Natura, Braskem, Itaú e Vivo. O caso foi revelado pelo BuzzFeed e a grande ironia do acontecido é que o fundador da empresa, Nizan Guanaes — dos principais e mais premiados publicitários brasileiros – é baiano. Além dele, Sergio Gordilho que é co-presidente e COO também é baiano. O post de José Boralli pode ser enquadrado como xenofobia, um crime previsto ela lei nº 7.716 e que pode chegar a ser punido com pena de reclusao de 2 a 5 anos. Após a repercussao negativa nas redes sociais, Boralli publicou uma nova postagem em que pede ‘sinceras desculpas a todos que se sentiram ofendidos’. Seu post, ainda segundo ele, teria sido escrito ‘no calor do momento’ e nao refletia sua verdadeira opiniao. Em um e-mail enviado a todos os funcionários e obtido pelo BuzzFeed, a agência afirma que tomará as medidas cabíveis sobre o caso.”

