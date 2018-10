Um outdoor que só faz sentido por causa do lugar onde foi instalado – veja isso

Criaçao da Buzzman para a EasyJet, esse outdoor tem um texto de ponta-cabeça que só pode ser lido em seu reflexo no espelho d’água à sua frente. “Habitantes de Bordeaux, o céu está a seus pés”, diz o anúncio, divulgando as mais de 30 rotas operadas pela companhia aérea a partir da cidade francesa. O outdoor será exibido durante todo o mês de outubro em Bordeaux, ocupando 2 lados de um dos cantos do Place de la Bourse. A peça cobre os andaimes usados para a restauraçao do icônico edifício, construído nos anos 1700. Via Adweek.

