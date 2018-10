Joanna Monteiro, da FCB, revela qual é a 1ª campanha de varejo q vem à sua mente

O novo programa de TV da LatinSpots – Blue Bus falou sobre ele por ocasiao do lançamento – apresentou ao mercado publicitário o quadro ‘Ad of Mind‘. Que campanha que vc nao fez vem à sua cabeça quando eu digo…? No 1º programa da série, Joanna Monteiro participou com a categoria ‘Refrigerante’, e a 1ª campanha que a publicitária lembrou foi o clássico ‘Pipoca com Guaraná’. O Blue Bus apresenta agora conteúdo inédito do LatinTV com Joanna e uma outra categoria de produto/serviço/bem público – veja acima e confira, logo abaixo, a campanha escolhida por Joanna.

publicidade publicidade