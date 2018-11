Cenouras para as renas do Papai Noel, sabe onde vc encontra? No McDonald’s (!)

Querendo passar por amigo das renas do Papai Noel – e ainda, de quebra, vincular sua imagem à comida saudável –, o McDonald’s do Reino Unido, em seu comercial de Natal, mostra que é na rede de fast-food que o bom velhinho encontra cenouras para alimentar suas fieis amigas. Veja acima – a criaçao é da Leo Burnett de Londres. Detalhe – os pacotinhos de cenoura estao mesmo disponíveis em restaurantes da rede no país. ;-) Saiu no DesignTAXI.

