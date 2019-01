Com 1 ano, bebê de cabeleira farta agora é garota-propaganda da Pantene

Ela tem só 1 ano de idade, mas graças à sua incrível quantidade de cabelo virou celebridade nas redes sociais e agora também garota-propaganda da Pantene. Conhecida como Baby Chanco, essa japonesinha estrela anúncio da marca ao lado da apresentadora Sato Kondo, famosa pelo seu cabelo grisalho natural. Junto com o anúncio, a Pantene do Japao lançou um vídeo sobre Chanco e sua vasta cabeleira – veja acima. Via DesignTAXI.

