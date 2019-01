Storytelling | Patinho fã de Pato Donald é a estrela de novo comercial da Disney

O ano mal começou e já temos um concorrente a comercial mais fofo do ano. ‘The little duck’ é criaçao da BETC para a Disneyland Paris, e mais um exemplo do indiscutível talento da Disney na arte do storytelling. O filme conta a história de um patinho que encontra um gibi do Pato Donald e imediatamente vira fã do personagem. O inverno obriga o pequeno a migrar com sua família e se separar de seu recém descoberto herói, mas um novo e emocionante encontro está a caminho. O anúncio foi lançado para apresentar a nova assinatura do parque temático francês – “Where Magic Gets Real” (em traduçao livre, “Onde a mágica acontece”). Via The Drum e Adweek (para assinantes).

