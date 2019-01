Dinheiro, trabalho e paciência – os desejos dos brasileiros do Twitter para 2019

Dinheiro, trabalho e paciência sao, nesta ordem, o que os usuários brasileiros do Twitter mais querem no ano que se inicia. Estes foram os termos mais mencionados em conversas relacionadas às expressoes “2019” e “Ano Novo” na plataforma entre os dias 26 de dezembro de 2018 e 02 de janeiro de 2019. Completam a lista “estar mais com os amigos”, “tolerância” e “estar mais com a família”. Na virada de 2017 para 2018, os termos mais relacionados a desejos e resoluçoes de ano novo foram “ir para a academia”, “emprego” e “parar de fumar”.

