Descuido na pintura do aviao – faltou uma letra do nome da companhia aérea (!)

Um descuido – dos grandes, diga-se de passagem – fez o nome da companhia aérea ‘Cathay Pacific’ virar ‘Cathay Paciic’ na lateral de uma de suas aeronaves. A pintura do ‘F’ simplesmente nao foi feita. Mas ao invés de tentar esconder o erro, a empresa de Hong Kong divulgou fotos do Boeing e fez piada da situaçao em sua página do Facebook – veja abaixo. Segundo o DesignTAXI, é provável que a falha custe alguns milhares de dólares para ser corrigida.



publicidade publicidade